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Beşiktaş'a Aberdeen'ın gol makinesi geliyor

Beşiktaş'ın İskoçya'nın Aberdeen takımında forma giyen 23 yaşındaki golcü futbolcu Bojan Miovski için teklif yaptığı iddia edildi

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 13:33
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Beşiktaş'la ilgili flaş transfer iddiası

Beşiktaş'a Aberdeen'ın gol makinesi geliyor
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Beşiktaş'ın transfer döneminin bitimine sayılı günler kala İskoçya'nın Aberdeen takımında forma giyen Makedon golcü Bojan Miovski için transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

Siyah beyazlı kulübün Fanatik'te yer alan habere göre Miovski için kulübüne 1 milyon 800 bin euro önerdiği belirtildi.

23 yaşında ve 1.89 boyundaki oyuncu için sonraki satıştan pay da önerildiği, ancak Aberdeen'ın teklifi düşük bulduğu ifade edildi. 

İskoç takımı futbolcuyu MTK Budapeşte'den sezon başında 650 bin euroya transfer etti. İskoçya'da büyük bir sıçrama yapan ve 27 maçta 15 gol atan Miovski için Premier Lig kulüplerinin de takipte olduğu ileri sürüldü.

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