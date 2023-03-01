Beşiktaş'a Aberdeen'ın gol makinesi geliyor

Beşiktaş'ın transfer döneminin bitimine sayılı günler kala İskoçya'nın Aberdeen takımında forma giyen Makedon golcü Bojan Miovski için transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

Siyah beyazlı kulübün Fanatik'te yer alan habere göre Miovski için kulübüne 1 milyon 800 bin euro önerdiği belirtildi.

23 yaşında ve 1.89 boyundaki oyuncu için sonraki satıştan pay da önerildiği, ancak Aberdeen'ın teklifi düşük bulduğu ifade edildi.

İskoç takımı futbolcuyu MTK Budapeşte'den sezon başında 650 bin euroya transfer etti. İskoçya'da büyük bir sıçrama yapan ve 27 maçta 15 gol atan Miovski için Premier Lig kulüplerinin de takipte olduğu ileri sürüldü.