1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Murat Boz'dan bu defa da Beşiktaş paylaşımı geldi. 'Bu da burada dursun'

Murat Boz'dan bu defa da Beşiktaş paylaşımı geldi. 'Bu da burada dursun'

Son zamanlarda gündeme dair yaptığı paylaşımlarla hayranlarının gönlünü kazanan Murat Boz, bu defa fanatik bir taraftarı olduğu Beşiktaş hakkında paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 00:05
Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Murat Bozdan Beşiktaş paylaşımı

Murat Boz'dan bu defa da Beşiktaş paylaşımı geldi. 'Bu da burada dursun'
+
Aa
-

Depremzedelere yardım amaçlı paylaşımlarıyla olduğu kadar gündeme dair yanlış gördüğü konularda da eleştiri yapmaktan geri durmayan Murat Boz, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile mesleki koşturmaları arasında gündemin nabzını tuttuğunu da yakından gösteriyor.

Kızılay'ın çadır satışına dair tepkisini gösteren Murat Boz bu defa Beşiktaş taraftarının 'hükümet istifa' sloganına dair bir paylaşım yaptı.

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan ve bunu da her fırsatta göstermekten geri durmayan Murat Boz, Instagram hesabından "Bu da burada dursun" notuyla Beşiktaş üyelik kartının fotoğrafını paylaştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
3
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
4
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
5
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
6
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık Erdoğan’a başka çare bırakmadı!
7
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık Erdoğan’a başka çare bırakmadı!
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık Erdoğan’a başka çare bırakmadı!
﻿Fenerbahçe'ye seyirci yasağı kararı İspanyol basınında
﻿Fenerbahçe'ye seyirci yasağı kararı İspanyol basınında
﻿Fenerbahçe'ye seyirci yasağı kararı İspanyol basınında
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
﻿Messi'nin Katarlı Başkanı Al-Khelaifi'ye işkence ve adam kaçırma soruşturması
﻿Messi'nin Katarlı Başkanı Al-Khelaifi'ye işkence ve adam kaçırma soruşturması
﻿Messi'nin Katarlı Başkanı Al-Khelaifi'ye işkence ve adam kaçırma soruşturması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.