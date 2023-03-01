Murat Boz'dan bu defa da Beşiktaş paylaşımı geldi. 'Bu da burada dursun'

Depremzedelere yardım amaçlı paylaşımlarıyla olduğu kadar gündeme dair yanlış gördüğü konularda da eleştiri yapmaktan geri durmayan Murat Boz, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile mesleki koşturmaları arasında gündemin nabzını tuttuğunu da yakından gösteriyor.

Kızılay'ın çadır satışına dair tepkisini gösteren Murat Boz bu defa Beşiktaş taraftarının 'hükümet istifa' sloganına dair bir paylaşım yaptı.

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan ve bunu da her fırsatta göstermekten geri durmayan Murat Boz, Instagram hesabından "Bu da burada dursun" notuyla Beşiktaş üyelik kartının fotoğrafını paylaştı.