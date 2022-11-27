Atiba tarihe geçti

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, ülkesinin FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile karşılaştığı mücadelede milli formayla 100. kez sahaya çıktı.

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası 2022'de Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı ile 100. maçına çıktı.

Atiba aynı zamanda Kanada formasıyla 100 maça çıkan ilk oyuncu unvanını elde etti.