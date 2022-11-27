Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genel Müdür Yardımcımız Erdem Şatıroğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Erdem Şatıroğlu'na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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