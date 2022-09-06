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Josef De Souza PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş forması giyen Josef De Souza, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 19:32
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 19:45
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Beşiktaşlı futbolcu Josef De Souza PFDK'ya sevk edildi

Josef De Souza PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaşlı Josef De Souza'nın PDFK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

İşte Federasyonun yaptığı açıklama;

''BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''


Ankaragücü ise  "çirkin ve kötü tezahürat'', "saha olayları",  "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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