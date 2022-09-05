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  • Josef de Souza kırmızı kart görünce sosyal medyada gündem oldu. Ali Ece 2013 yılında benzer bir olayda böyle çıldırmıştı

Josef de Souza kırmızı kart görünce sosyal medyada gündem oldu. Ali Ece 2013 yılında benzer bir olayda böyle çıldırmıştı

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın bitiminde takım arkadaşlarına saldıran bir taraftara müdahale eden Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesinin ardından 2013 yılında Ali Ece'nin benzer bir olaya verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 05:28
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Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesinin ardından Ali Ece'nin 2013 yılındaki bir videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu

Josef de Souza kırmızı kart görünce sosyal medyada gündem oldu. Ali Ece 2013 yılında benzer bir olayda böyle çıldırmıştı
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Bugün oynanan ve Beşiktaş’ın Ankaragücü’nü 3-2 mağlup ettiği 5. Hafta müsabakası bitiminde meydana gelen olaylar sonrasında takım arkadaşlarını korumak isteyen ve bu nedenle sahaya giren taraftara müdahale eden Josef de Souza’nın kırmızı kartla oyunda atılması gündem oldu.

Sosyal medyada çok sayıda taraftar de Souza’ya destek olup ona hak verirken ünlü spor yorumcusu Ali Ece’nin 2013 yılında yine Beşiktaş forması giyen Ramon Motta’nın benzer bir olaydan sonra gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almasını çok sert şekilde eleştirdiği videosu yeniden dolaşıma girdi.

Roman Motta, takım arkadaşı Manuel Fernandes’e saldıran taraftara müdahale etmiş; sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Motta’ya 3 maç ceza verilmişti.

Ali Ece’nin oldukça sinirli şekilde dönemin PFDK’sını eleştirdiği video sosyal medya paylaşıma girdi.

Ali Ece videonun ilgili kısmında şu sözleri kullanmıştı:

" İşi artık iyice oyuncağa çevirdiler. Dalga mı geçiyorlar? Dalga mı geçiyorsunuz? Top atıyor adam böyle bir şey mi var? Kurallar çok açık. Topa başka bir cisim atarsanız kırmızı karttır, penaltıdır. Sahaya giren adamlar, sahaya giren adam gelip oyuncuya vuracak; takım arkadaşları onu savunamayacak öyle mi? Kedi girse 15 güvenlik girecek, böyle bir rezillik yok.”

Ece, videonun tamamında PFDK’nın aldığı birden fazla kararı çok sert şekilde eleştiriyordu.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle devam eden maçta, bir taraftar sahaya girerek, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes'e tekme attı. Bu sırada saha bir anda karışırken, futbolcular taraftara müdahale etti. Beşiktaşlı Ramon Motta da taraftara tekme attı. Güvenlik güçleri sahaya girerek, taraftarı etkisiz hale getirdi ve saha dışına çıkardı.

Pozisyon sonrasında, hakem Barış Şimşek, Ramon Motta'ya kırmızı kart gösterirken, itirazda bulunan Hugo Almeida da ikinci sarı kartı görüp oyun dışında kaldı.

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