Ankara'da maç bitiminde rezillik. Ankaragücü seyircisi Beşiktaşlı futbolcuları linç etmek için sahaya girdi. İlla öldürmelerini mi bekliyorsunuz?

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 5. hafta maçının son düdüğünün ardından saha karıştı.

Karşılaşmanın son düğünün ardından sahaya giren bir taraftarın attığı uçan tekmenin Cenk Tosun'a gelmesiyle birlikte saha içi bir anda karıştı. İki takım futbolcuları arasında da gerginlik yaşanırken saldırgan taraftar güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Takım arkadaşını korumak için saldırgan taraftara hamle yapan Josef De Souza da maçın ardından hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

KULÜBEYE DE SALDIRI GİRİŞİMİ

Ayrıca, bir taraftar ise Beşiktaş yedek kulübesinin arkasından sahaya atlayarak oyunculara saldırmaya çalıştı.

“ÇOK YANLIŞ ŞEYLER OLDU”

Bir Ankaragücü görevlisi ise Wout Weghorst ile tartışma yaşadı. Josef de Souza araya girdi.

Maç sonu çıkan olaylarla ilgili konuşan yıldız golcü, "Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum. Bunu seviyorum. Bu durum kabul edilemez. İlk dakikadan maçın sonuna kadar gergin bir atmosfer vardı. Talihsiz bir olay yaşandı. Cenk'e biri vurdu. Bu çok ağır cezalandırılmalı. Türkiye güzel bir ülke. Lig, güzel bir lig. Daha çok gelişmesi için bunun ağır şekilde cezalandırılması lazım. Kabul edilemez şeyler yaşandı." şeklinde konuştu.

"JOSEF SADECE TAKIM ARKADAŞLARINI KORUDU"

Wout Weghorst son olarak, "Sakat takım arkadaşlarım vardı. Gedson, Dele Alli. Onlara kalkan olmak zorunda kaldım. Bu yaşananlar sonrası Josef kırmızı kart gördü. Josef, takım arkadaşına saldıran birini engellemek için müdahale etti. Josef çok haksız bir şekilde kırmızı kart gördü. Umarım bu yüzden ceza almaz. Takım arkadaşlarını korudu sadece. Futbolla alakası yoktu bugün olanların." ifadelerini kullandı.

SAHAYA YABANCI MADDE YAĞDI

Karşılaşmanın hakemleri ve futbolcular, güvenlik güçlerinin yardımıyla soyunma odasına yöneldi. Sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı.

CENK TOSUN: “JOSEF DE SOUZA BENİ KORUMAK İÇİN…”

Taraftarın saldırısına maruz kalan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından "Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara gitti. Böyle bir şey yok." şeklinde konuştu.