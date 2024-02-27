Fenerbahçe maçı oynanmadan Ankaragücü'nde hakem isyanı

MKE Ankaragücü Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesinde sosyal medyada dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk futbolu, her maçta yaşanan skandal hatalarla kaosa sürükleniyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca şöyle denildi:

Futbolumuzda böyle bir güven kaybının olduğu bir dönem görmedik. Son zamanlarda Anadolu kulüplerine yapılan hakem hataları, bu açıklamayı yapmamızı gerektirdi.

Futbolu yönetenlere sesleniyoruz; Türk futbolu, sadece birkaç takımdan oluşmuyor. Her kulübün değerli ve eşit haklara sahip olduğunu unutmayın.

114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak, her kulüp için, her maçta ADALET talep ediyoruz.