Beşiktaşlı Masuaku öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı. Kongo yarı finale kaldı

Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo-Gine maçına Beşiktaşlı Masuaku'nun golü damgasını vurdu.

Karşılaşmayı Demokratik Kongo 3-1 kazanarak turnuvada yarı finale kaldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin golleri 27. dakikada Mbemba, 65. dakikada Wissa ve 82. dakikada Beşiktaşlı Masuaku'dan geldi.

Gine'nin tek golünü ise 20. dakikada penaltıdan Bayo attı.

Masuaku'nun attığı gol ise şampiyonanın en güzel gollerinden biri oldu. Takımının soldan kazandığı serbest vuruşu muhteşem bir şutla kaleye yollayan Masuaku, kaleciyi çaresiz bıraktı.

