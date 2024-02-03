Batuhan Karadeniz Samsunpor'un eski Galatasaraylı oyuncularını suçladı. Okan Koçuk'un golleri nasıl yediğini anlattı

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Batuhan Karadeniz Samsunpor'un eski Galatasaraylı oyuncularını suçladı. Okan Koçuk'un golleri nasıl yediğini anlattı
Samsunspor'un Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından konuşan Batuhan Karadeniz bomba açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor karşısında 2-0 galip geldi.
Karşılaşmanın ardından

"14'E 8 OYNADILAR"
Samsunspor’un 8 kişi ile oynamak zorunda kaldığını söyleyen Batuhan Karadeniz, "Tüm Samsunsporlu oyuncuları canı gönülden tebrik ediyorum Vallahi helal olsun! 8 kişiyle 14 kişiye karşı mücadele etmek zordur 14'e 8 oynadılar" dedi.

"HİÇ BEĞENMEDİM"
Okan Koçuk’un performansını hiç beğenmediğini söyleyen Koçuk, "Okan Kocuk böyle bir hata yok İlk hatayı yapıyorsun, çıkmıyorsun bir adım öne İkinci hatayı yapıyorsun, kolunu uzatmıyorsun Hiç beğenmedim" ifadelerini kullandı.

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