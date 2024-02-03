Fenerbahçe deplasmanda kaybetti. Puan durumunda işler karıştı

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe deplasmanda kaybetti. Puan durumunda işler karıştı
Monaco'yu ağırlayan Fenerbahçe rakibine 76-69 mağlup oldu.

THY EuroLeague 25. Hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Monaco ile mücadele etti.

Dün akşam Salle Gaston Medecin'de oynanan maçta sarı-lacivertliler rakibine 76-69 mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte James 26 sayı kaydederek maçın en skorer oyuncusu olurken Fenerbahçe’de Sertaç Şanlı attığı 12 sayı ile sarı-lacivertlilerdeki en skorer oyuncu konumunda yer aldı.

Bu galibiyet ile birlikte puanını 30’a çıkaran Monaco 5. Sıraya yükseldi. Aynı puandaki temsilcimiz ise 6. Sıraya geriledi.

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