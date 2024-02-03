Manchester United kalesinde 3 gol gördü. Altay Bayındır detayı isyan ettirdi

Tayyip Salih Yılmaz
Manchester United kalesinde 3 gol gördü. Altay Bayındır detayı isyan ettirdi
Wolverhampton'a konuk olan Manchester rakibini 4-3 mağlup etsede yenilen goller tepki topladı.

Premier Lig’in 22. Haftasında Manchester United deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu’nda oynanan mücadelede Kırmızı Şeytanlar ev sahibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Manchester United 3 puanı evine götüren taraf olsa da taraftarlar kalelerinde 3 gol görmelerine isyan etti.

Erik Ten Hag’ın taraftarlarla arası bozuk olan ve Afrika Kupası’ndan yeni dönen Onana’yı Altay Bayındır’ın yerine hemen ertesi gün maçta oynatması ise bazı taraftarların tepkisini topladı.

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