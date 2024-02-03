Manchester United kalesinde 3 gol gördü. Altay Bayındır detayı isyan ettirdi

Premier Lig’in 22. Haftasında Manchester United deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.
Molineux Stadyumu’nda oynanan mücadelede Kırmızı Şeytanlar ev sahibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Manchester United 3 puanı evine götüren taraf olsa da taraftarlar kalelerinde 3 gol görmelerine isyan etti.
Erik Ten Hag’ın taraftarlarla arası bozuk olan ve Afrika Kupası’ndan yeni dönen Onana’yı Altay Bayındır’ın yerine hemen ertesi gün maçta oynatması ise bazı taraftarların tepkisini topladı.
İlgili Haberler