Beşiktaş'tan hocasına sert uyarı. Verilen cezayı açıkladılar

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet Bursaspor maçında yaşananlara dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar yaptıkları açıklamada Başantrenör Dusan Alimpijevic’in Bursaspor maçında kişilik haklarına yaptığı saldırı nedeniyle 1 maç men ve 165 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Yapılanların bir daha olmayacağına dair Sırp hocadan söz aldıklarını belirten Beşiktaş federasyon tarafından verilen cezayı kabul ettiklerini duyurdu.

Siyah-beyazlılar son olarak Dusan Alimpijevic’in bir daha böyle bir şey yapmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.