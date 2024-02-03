Beşiktaş'tan hocasına sert uyarı. Verilen cezayı açıkladılar

Sami Güntürkün Gürel
Beşiktaş'tan hocasına sert uyarı. Verilen cezayı açıkladılar
Beşiktaş, Bursaspor maçında yaptığı hareket nedeniyle tepki toplayan Dusan Alimpiyevic'in 1 maç men ve 165 bin TL para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet Bursaspor maçında yaşananlara dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar yaptıkları açıklamada Başantrenör Dusan Alimpijevic’in Bursaspor maçında kişilik haklarına yaptığı saldırı nedeniyle 1 maç men ve 165 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Yapılanların bir daha olmayacağına dair Sırp hocadan söz aldıklarını belirten Beşiktaş federasyon tarafından verilen cezayı kabul ettiklerini duyurdu.

Siyah-beyazlılar son olarak Dusan Alimpijevic’in bir daha böyle bir şey yapmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

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