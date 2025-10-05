Beşiktaşlı oyuncuların Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasındaki konuşmaları ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Maç gollerini 12. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

Maç sonrası Beşiktaş’ta Tammy Abraham şu açıklamaları yapmıştı;

"Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz. Zaman zaman .çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı.

Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz. Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurduk. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."

Maça damga vuran skandal hata! Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir

Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Beşiktaşlı futbolcular maçın bitiş düdüğü ile beraber soyunma odasının yolunu tutarken, görüş birliğinde oldukları kaydedildi. Bir yandan gol ile sonuçlanmayan pozisyonları değerlendiren futbolcuların, bir yandan da kaçan galibiyete üzüldükleri aktarıldı.

Siyah-beyazlı futbolcular, özellikle Galatasaray’ın uzun süre 10 kişi oynamasına karşın skor olarak galibiyete erişememenin üzüntüsünü dile getirdiler.

Nihat Kahveci'den Galasaray-Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın'ın söylediğine inanmıyorum"

Mauro Icardi neden ısınmaya çıkmadı? Resmi açıklama geldi

Victor Osimhen'in dünyası yerle bir oldu! Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Fenerbahçe maçına sürpriz atama

Kanarya puan farkını azaltmak için Karadeniz'de! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...