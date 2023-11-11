Beşiktaşlı yöneticiden Bursaspor itirafı: Affetmeyeceğim

Bursaspor karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş EmlakJet'in Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş yaşananları asla affetmeyeceğini söyledi.

Beşiktaşlı yöneticiden Bursaspor itirafı: Affetmeyeceğim

Radyospor'daki 6.Adam programına konuk olan Beşiktaş EmlakJet'in Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Bursaspor Info Yatırım karşılaşmasındaki olayları değerlendirdi.

"CEZASI OLMALIYDI"
Bursaspor tribünlerinin Beşiktaş Genel Menajeri Nedim Yücel, koç Dusan Alimpijevic ve oyuncu Derek Needham alyehinde açtığı pankart ve kötü tezahüratları değerlendiren Umut Tahir Güneş, "Yayıncı kuruluş da TBF de gereğini yaptı. Öncelikle teşekkür ediyorum değerli başkanımıza buradan. O pankart ve o taşkınlığın bir cezası olmalıydı. Federasyon gerekli tepkiyi gösterdi. Yayıncı kuruluş da bizden özür diledi ve konuyu hassasiyetle kapatmayı tercih ettim." dedi.

"AFFETMEYECEĞİM"
Bursapor ve Beşiktaş arasındaki gerilimin ömür boyu süreceğini söyleyen yönetici, "Bursaspor-Beşiktaş arasındaki gerginlik artık ömür boyu devam edecek gibi gözüküyor. Basketbol olsun, futbolda da öyleydi. Ben Beşiktaş yöneticisiyim ama bir yandan da Beşiktaş taraftarıyım. Orada olayları birebir yaşayanlardan biri olarak asla onları affetmeyeceğim. Orada hocaya, Nedim kardeşime gösterilen tepkiyi ömür boyu affetmeyeceğim. İntikam olarak düşünmeyin lütfen bunu, asla öyle bir şey değil." dedi.

"ÇOK KIRILDIM"
Bursasporlu iki oyuncunun maç sonu yaptıklarını eleştiren Beşiktaş Koçu Umut Tahir Güneş, "Orada ismini vermeyeceğim iki yerli arkadaş kendilerine yakışmayan hareketler yaptılar. Hiç yakıştırmadım. Sonuçta spor bu. Son sirenle karşılaşmanın bitmesinin ardından el sıkışmak varken, hocanın yanına gidip tahrik etmeyi tercih ettiler. Çok üzüldüm, çok kırıldım." dedi.

"HEDEFLERİMİZ AYNI DEĞİL"
Gerekli konuşmaları yaptığını söyleyen Umut Tahir Güneş, "Ben hocaya da Nedim kardeşime de gerekli konuşmaları yaptım. Konuyu kapattık. Bizim hedeflerimiz Bursaspor'la aynı değil. Bizim hedeflerimiz büyük bu sene. Biz takılmayacağız. Yolumuza bakacağız." dedi.

NE OLMUŞTU
İki takım Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursa'da karşı karşıya geldi. Bursaspor taraftarının yaz aylarında takımdan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Nedim Yücel, Dusan Alimpijevic ve Derek Needham'a yönelik açtığı pankart ve kötü tezahüratlar siyah beyazlı cephenin büyük tepkisini çekti. Ev sahibi ekibin uzatmalarda 82-76 kazandığı maçın ardından Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al ve Beşiktaş Koçu Dusan Alimpijevic arasında bir gerilim yaşanmıştı.

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