Bursaspor başkan arıyor

Bursaspor Kulübü, Başkan Recep Günay’ın kulüp başkanlığını bıraktıktan sonra başkan arayışına geçti.

KAYNAK: İHA
Bursaspor başkan arıyor

Bursaspor Başkanı Recep Günay’ın kulübü terk etmesinden sonra mevcut yönetimin yaptığı çağrıya ilk gelen isim Bekir Ön oldu. Başkan adaylığı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelen Bekir Ön, “Bursaspor sahipsiz kalmaz. Buna istinaden daha önce olduğu gibi karar aldık. Bu gidişatta da yolunda gitmeyen şeyleri görünce, yönetimin de aldığı karar doğrultusunda aday oldum. Recep Başkan da hukuki açıdan elinden geleni yaptı. Başarı oldu veya olamadı Recep Başkan misyonunu tamamladı. Bizim de misyonumuz, Bursa için gerekli olan birlik beraberliği sağlamak Bir ateş yakalım ve herkes etrafında toplansın istiyoruz. Bir bölünme ve parçalanma var. Kargaşa var Bursaspor’da.

Başka senaryolar da dönebilir ama bu bizi aşar. Ben 25 seneden beri Bursaspor’un Avrupa başkanlığını yapıyorum. Bursaspor’la ilgili her türlü mücadelede vardım. Bursaspor Kulübü, kayyuma gidecek, kapanacak gibi karamsarlıktan çıkartalım ve birlik olalım. Devlet büyükleri, sanayicileri, esnafı herkesin birlik olması lazım. Bu armayı layık olduğu yere taşıyalım. Bursaspor’un bu durumu benim aşırı derecede canımı yakıyor. Herkesin elini vicdanına koyup bir şekilde bir araya gelmemiz lazım. Herkes kenetlenmeli. Bursaspor’un kurtuluşu bu. Kongre kararından sonra başkan adaylığım bakidir. Başkan olursam da ne gerekiyorsa yapacağım” dedi.

KONGRE TARİHİ NETLİK KAZANMADI

Bursaspor 2. Başkanı Metin Genç’in ise kongre tarihi ile ilgili söyleyecekleri merak ediliyordu. Genç, ‘Bursaspor kongre tarihini ne zaman alacak?’ sorusuna şu cevabı verdi: “İlk olarak Bekir Ön geldi. İki aday daha gelecek. Hep beraber oturup bunun kararını vereceğiz. Biz gerekeni yapacağız. Hangi gün diyorlarsa karar alacağız. Bursaspor’un önünü açacağız.”

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