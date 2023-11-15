Bursa evinde hata yapmadı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: İsmail Yıldırım, Serap Kuka
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Ahmet Samet Baltacı, Mehmet Hacıoğlu)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Halil İbrahim Yücel, Far, Hakan Polat, Mejias, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Muhammed Aray, Görkem Yazgan)
Setler: 25-22, 27-29, 25-22, 31-29
Süre: 143 dakika (30, 39, 32, 42)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.