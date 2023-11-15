Bursa evinde hata yapmadı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

KAYNAK: AA
Bursa evinde hata yapmadı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: İsmail Yıldırım, Serap Kuka
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Ahmet Samet Baltacı, Mehmet Hacıoğlu)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Halil İbrahim Yücel, Far, Hakan Polat, Mejias, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Muhammed Aray, Görkem Yazgan)
Setler: 25-22, 27-29, 25-22, 31-29
Süre: 143 dakika (30, 39, 32, 42)

İlgili Haberler
Beşiktaşlı yöneticiden Bursaspor itirafı: Affetmeyeceğim
Bursaspor'un maçı ertelendi
Bursaspor'un maçı ertelendi
Bursaspor'dan yüzüne biber gazı sıkılan çocuğa anlamlı ziyaret
Bursaspor'dan yüzüne biber gazı sıkılan çocuğa anlamlı ziyaret
Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye Kupası'nda Bursaspor'a şok. Amatör Lig takımına elendiler
Türkiye Kupası'nda Bursaspor'a şok. Amatör Lig takımına elendiler
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
Milli takım galibiyetle başladı Spor
Milli takım galibiyetle başladı
Hülya Avşar 'Kasım güneş ve ben' notu ile paylaştı. Paylaşımı yorumlara kapattı Magazin
Hülya Avşar 'Kasım güneş ve ben' notu ile paylaştı. Paylaşımı yorumlara kapattı
Salih Özcan'dan İsmail Yüksek'e övgü yağmuru: Birbirimizi destekliyoruz Spor
Salih Özcan'dan İsmail Yüksek'e övgü yağmuru: Birbirimizi destekliyoruz
TRT emekli ve memur zammı için net rakam verdi: Yeni yılda alınacak maaşlar ilk kez ortaya çıktı! Ekonomi
TRT emekli ve memur zammı için net rakam verdi: Yeni yılda alınacak maaşlar ilk kez ortaya çıktı!
Sakarya’da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı Gündem
Sakarya’da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza. TIR otomobile çarptı: 1 ölü 4 yaralı Gündem
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza. TIR otomobile çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat’ın yeni projesi belli oldu Magazin
Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat’ın yeni projesi belli oldu