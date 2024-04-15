Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde açıklamasına yer verilen Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, 4 oyuncu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Arseven, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızdan ayrılma kararı alan, Jovana Nogic ile Li Yueru’ya bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum.

Jovana Nogic Rusya ekibi Ekaterinburg takımı ile anlaşmış olup Li Yueru ise ülkesi Çin’de oynama kararını bildirmiştir.

Öte yandan Kristina Topuzovic ve Tijana Krivacevic’le de yollarımız ayrılmış bulunmaktadır.

Ayrılan sporcuların yerini daha güçlü bir kadro yapısıyla dolduracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın önümüzdeki sezon ligde ve Avrupa’da kupa hedefinin olduğu bilinciyle çalışmalara hemen başlıyoruz.

Tüm sporculara emekleri için teşekkür ediyorum."