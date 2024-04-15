Lucescu kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Lucescu kararını verdi
Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından teknik direktörlük görevi için yeni bir isimle anlaştığı iddiaları ortaya atıldı.

Rumen medyasında yer alan iAM Sport haberine göre, Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.

Yayınlanan haberde, deneyimli teknik direktörün sezon sonlanmadan Beşiktaş'ın başına geçeceği öne sürüldü.

Daha önce Fernando Santos'tan önce de Lucescu ile temasa geçen Beşiktaş, tecrübeli teknik adamı ikna edememişti.

GALATASARAY VE MİLLİ TAKIMI DA ÇALIŞTIRDI

Fernando Santos'tan boşalan koltuk için Beşiktaş, geçici olarak Serdar Topraktepe'yi göreve getirdiğini duyurdu.

78 yaşındaki Lucescu, geçmişte Türkiye A Milli Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımları yönetmiş ve her iki kulüpte de Süper Lig şampiyonlukları yaşamıştı.

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