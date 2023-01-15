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Beşiktaş bir ayrılığı daha resmen ilan etti

Weghorst sonrasında Beşiktaş'tan bir ayrılık açıklaması daha geldi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 18:26
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Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Montero-Hamburg'a

Beşiktaş bir ayrılığı daha resmen ilan etti
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Beşiktaş, profesyonel futbolcu Francisco Montero'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne geçici transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."

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