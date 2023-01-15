Bir zamanlar Beşiktaş'ın yedek kulübesi

Beşiktaş 30 Ocak 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Siyah Beyazlılar, mücadeleyi 3-1 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 21.dakikada Mustafa Pektemek, 74.dakikada Alvaro Negredo ve 79.dakikada Anderson Talisca kaydetmişti.

Gençlerbirliği'nin tek golü 53.dakikada Deniz Yılmaz kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN ZENGİN KULÜBESİ DİKKATLERİ ÇEKTİ

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçındaki yedek kulübesi ekranlara gelmişti. Kulübede Ricardo Quaresma, Pepe, Adriano, Talisca ve Vagner Love vardı.

Maçı anlatan spikerin de 'Çok zengin bir kulübe' demesi gündem olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN DÜN OYNADIĞI KONYASPOR MAÇININ YEDEKLERİ

Beşiktaş'ın dün oynadığı Konyaspor maçında yedeklerde Ersin, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Berkay Vardar, Atiba, Dele Alli, Kerem Kesgin ve Nkoudou yer aldı.