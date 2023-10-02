Beşiktaş'ta evlerin üzerine kaya düştü

Beşiktaş Kuruçeşme'de evlerin bulunduğu alandaki evlere kaya düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine ekipler sevk edildi.

KAYNAK: İHA
Beşiktaş'ta evlerin üzerine kaya düştü

Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Akıncılar Aralığı Sokak’ta saat 12.30 sıralarında bir anda yerlerinden kopan kayalar evlerin üzerine düştü.

İddiaya göre, birkaç gündür süren yağışların ardından yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları, yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı. Kopan parçalardan biri alt taraftaki evin yan duvarına çarparken, büyük bir kaya parçası ise istinat duvarını yıktı.

AĞAÇLAR YAVAŞLATTI

Yuvarlanmaya devam eden kaya parçalarından bazıları da bir başka evin kömürlüğüne çarparak yıkılmasına neden oldu. Ağaçlar sayesinde hızı kesilen kaya parçaları, daha sonra bir villanın bahçesine düştü.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaya parçalarının tekrar yuvarlanma ihtimaline karşı bazı evlerin tahliye edildiği belirtildi.

besiktasta-yerinden-kopan-kaya-parcalari-evlerin-uzerine-dustu-1-5701-dhaphoto1.jpg

besiktasta-yerinden-kopan-kaya-parcalari-evlerin-uzerine-dustu-1-4696-dhaphoto2.jpg

besiktasta-yerinden-kopan-kaya-parcalari-evlerin-uzerine-dustu-1-4696-dhaphoto3.jpg

(Kaynak: İHA - DHA)

İlgili Haberler
Kalp hastası yolcular yumruklaştı. Biri mezara girdi diğeri hakim karşısına çıktı
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı Gündem
Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Spor
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor Dünya
Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor
Seyir halindeki otomobil alev aldı Gündem
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman? Magazin
Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman?
Evde yapılabilen mide rahatsızlığına iyi gelen çay ortaya çıktı. Dakikalar içinde sindirimi kolaylaştıracak Şifalı Bitkiler
Evde yapılabilen mide rahatsızlığına iyi gelen çay ortaya çıktı. Dakikalar içinde sindirimi kolaylaştıracak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Doha'ya gitti Siyaset
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Doha'ya gitti