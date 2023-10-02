Beşiktaş'ta evlerin üzerine kaya düştü

Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Akıncılar Aralığı Sokak’ta saat 12.30 sıralarında bir anda yerlerinden kopan kayalar evlerin üzerine düştü.

İddiaya göre, birkaç gündür süren yağışların ardından yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları, yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı. Kopan parçalardan biri alt taraftaki evin yan duvarına çarparken, büyük bir kaya parçası ise istinat duvarını yıktı.

AĞAÇLAR YAVAŞLATTI

Yuvarlanmaya devam eden kaya parçalarından bazıları da bir başka evin kömürlüğüne çarparak yıkılmasına neden oldu. Ağaçlar sayesinde hızı kesilen kaya parçaları, daha sonra bir villanın bahçesine düştü.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaya parçalarının tekrar yuvarlanma ihtimaline karşı bazı evlerin tahliye edildiği belirtildi.

(Kaynak: İHA - DHA)