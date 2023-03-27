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  • Ghezzal'dan derbi öncesi özel hazırlık. Şenol Güneş'in Cezayirli yıldız için planı belli oldu

Ghezzal'dan derbi öncesi özel hazırlık. Şenol Güneş'in Cezayirli yıldız için planı belli oldu

Beşiktaş, milli arada Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor. Sakatlıktan geri dönen Rachid Ghezzal ise derbiye özel çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 09:42
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Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi

Ghezzal'dan derbi öncesi özel hazırlık. Şenol Güneş'in Cezayirli yıldız için planı belli oldu
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Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisinin tamamında sahada olabilmek için büyük gayret gösteriyor.

Bazı günler idman öncesinde salonda güçlendirme çalışması yapan Cezayirli futbolcunun, sonrasında frikik, duran top ve şut antrenmanları gerçekleştirdiği öğrenildi.

Özellikle Güneş'in, takımı eksik gördüğü yönde çalışan Ghezzal'ın bir anlamda joker görevi üstleneceği belirtildi.

İstanbulspor maçında 63 dakika oynayan Ghezzal'ın, Kadıköy'deki zorlu derbide 90 dakika sahada kalabilecek seviyeye gelmesine çok az kaldığı ifade edildi.

30 yaşındaki futbolcunun fiziksel verileri uzun bir aranın ardından iyi noktaya geldi. 

Ghezzal, bu sezon 7 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

 

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