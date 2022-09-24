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Beşiktaş’ta ambulans şoförü ile kadın sürücü arasında ters yol tartışması

Beşiktaş'ta hasta taşıyan ambulans ters yola girdi. Herkes yol verdi son aracın kadın sürücüsü ise ambulans şoförüyle tartıştı

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 11:25
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Beşiktaş'ta hasta taşıyan ambulans ters yola girdi. Ambulans şoförle tartışan kadın sürücü yol vermek istemedi

Beşiktaş’ta ambulans şoförü ile kadın sürücü arasında ters yol tartışması
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Beşiktaş'ta cip sürücüsü, ters yönden geldiği gerekçesiyle durumu acil olduğu iddia edilen hasta taşıyan ambulansa yol vermeye yanaşmadı. Ambulansın şoförü ile cip sürücüsü arasında yaşanan 'ters yön' tartışması araç kamerasına yansıdı. Ambulans şoförü Metin Topuz, "Bir an önce hastaneye gitmemiz gerekiyordu, belki de onun ölümüne sebep olabilirdi" dedi.



Acil Tıp Teknisyeni(ATT) ve ambulans şoförü olan Metin Topuz'un iddiasına göre, 1 Eylül Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında ihbar üzerine gidilen Etiler Mahallesi'nde solunum rahatsızlığı yaşayan 89 yaşındaki hastaya evinde ilk müdahale yapıldı. Ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmek üzere hasta ambulansa alındı. Metin Topuz, durumu acil olduğu ileri sürdükleri hastayı



yetiştirebilmek için ambulansla Seher Yıldızı Sokak'ta ters yönden ilerlemeye başladı. Sokakta önüne çıkan araçlardan birinin sürücüsü sağdan geçip yoluna devam ederken, cip sürücüsü ise yol vermeye yanaşmadı.

Kadın cip sürücüsü tartıştığı ambulans şoförüne, "Ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız, burası ters yön" diyerek tepki gösterdi. Yaklaşık 2 dakikalık zaman kaybına neden olan 'ters yön' tartışması araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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