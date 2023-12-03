Beşiktaş'ta oylama başladı. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı?

Beşiktaş'ta 21 bin 219 üyenin oy vereceği olağanüstü seçimde oy verme işlemleri başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta oylama başladı. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı?

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Beşiktaş’ın 35. Başkanının seçileceği olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemleri başladı.

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kuruldu. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.

Olağanüstü kongrede Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı verecek.

Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkteki oy pusulalarını kullanacak.

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Serdal Adalı:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

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