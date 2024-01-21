Erman Toroğlu: Fenerbahçe’nin yedekleri Beşiktaş’ın asıl kadrosundan iyi

Fenerbahçe Samsunspor maçını A Spor'da değerlendiren Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin kadrosunun Beşiktaş'a göre çok iyi olduğunu söyledi.

Toroğlu, "Şu anda Fenerbahçe'nin yedekleri, Beşiktaş'ın aslarından iyi. Kaleci hariç hepsi Beşiktaş'ta oynar" dedi.

Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci için de "Tecrübe kolay bir şey değil. Türkiye'de de o tip adamlar iş yaparlar. Kısa vadede onlardan bir şey beklersin. Fenerbahçe doğru bir iş yaptı bence" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarları Erman Toroğlu'nun bu sözlerine sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

İlk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlanan Fenerbahçe Samsunspor mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı.