Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin neden olduğu bilinmeyen bir takıntısı var.

Beşiktaş'ın içinden gelen insanları istemiyor. Soğuk yapıyor.

Sürekli dışarıdan adam alıyor. Örneğin istifa etmesine rağmen Ceyhun Kazancı'ya toz kondurmuyor! Diğer görevlileri saymayayım şimdi. İçlerinde başka kulübün üyeleri bile var. Sonra sağdan soldan arattırıp, duruyor.

Son örnek Gökhan İnler. Sportif direktör yapmış!

Peki Beşiktaş'ta yabancı dil bilen kimse yok mu? Var.

Ali Gültiken var. Feyyaz Uçar var. Metin Tekin var. Mehmet Özdilek var. Var oğlu var!

Beşiktaş'ta sadece 14 maç oynayan İsviçre vatandaşı bir kişiyi "Yuvana hoş geldin" diye karşılamak nedir?

Neyse... Geleyim asıl konuya. Beşiktaş'ın efsane kaptanı Samet Aybaba'yı tanıyorsunuzdur.

Futbolculuğunda da sonrasında da siyah beyazlı kulüp için elini taşın altına defalarca kez nasıl soktuğunu da.

Samet Aybaba, Beşiktaş'a Beykoz'da 21 dönüm arazi tahsis ettirmek için çalmadık kapı bırakmıyor. Bakanlar, müdürler, onlar, bunlar, şunlar.

Sonunda da yapıyor bunu. Arazi Beşiktaş'a tahsis ediliyor. İçine bina yap, kamp tesisi yap, alt yapı için antrenman tesisleri yap!

Ama nedense (!) Samet Aybaba'ya teşekkür bile etmeyen Ahmet Nur Çebi ve arkadaşları bu araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrediyor.

Niye?

Çünkü Samet Aybaba Beşiktaşlı ya. Herhalde ondan.

Ben böyle bir şey görmedim.

Beşiktaş'a yerler almak için ömrünü veren Süleyman Seba sanırım mezarında ters dönüyor!

Samet Aybaba da Süleyman abinin bir evladı.

O da kahroluyor!

Yarın Beşiktaş Kulübü'nün Divan Kurulu toplantısı var. Aybaba orada konuşacak. Beşiktaşlılar dinleyin. Bakalım ne anlatacak!