Emre Belözoğlu'nun ahlak dersi sorası taraftarlar arşivden çıkardı: Kafa kesme işareti, küfür, seni öldürürüm...

Beşiktaş maçında 35 dakika annesine küfür edildiğini vurgulayan Belözoğlu, "Emre Belözoğlu’na küfrediyorsa bu nasip işidir. Haysiyet de nasip işidir. Bu insanların ne insanlık ne de haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum" dedi.

Bunun üzerine taraftarlar sosyal medyadan Emre'nin saha içinde karıştığı skandalları paylaştı...

12 Eylül 2007: Türkiye-Macaristan (3-0): Asisti sonrası kendisini eleştiren basın tribününe el hareketi yapmıştı.

5 Aralık 2008: Denizli-F.Bahçe: (0-1) Bir G.Saraylıyla tartıştı. Galatasaray'a o takım dedi.

8 Mart 2009: Kayseri-F.Bahçe: (0-2) Cangele’ye "Gırtlağını keserim" işareti yaptı.

12 Nisan 2009: G.Saray-F.Bahçe: (0-0) Sabri, Emre’nin "Seni öldürürüm" dediğini açıkladı.

3 Mayıs 2009 Beşiktaş-F.Bahçe: (1-2): Boğazını sıkan Deivid’e "Seni fena yaparım" dedi, kulübede "Ona göstereceğim" şeklinde bağırdı.

30 Ağustos 2009: F.Bahçe-Manisaspor: (2-1) Maçın 75. dakikasında Nizamettin'le girdiği ikili mücadelede önce sarı kart gören Emre, sert itirazlarını sürdürünce Tolga Özkalfa tarafından direk kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İtirazlarını sürdürerek cezalı duruma düşen milli oyuncu Bursaspor maçında da cezalı duruma düştü.

14 Mayıs 2013

(Galatasaray - Fenerbahçe maçı)

Ümit Davala: Hasan Şaş ve bana küfür etti. Yakalarsam yapacaklarımı tahmin bile edemezsiniz. Böyle lafları söyleyemez

2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup maçında Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 2-0 yenilirken, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na laf atan bir gurbetçi ile Arda Turan ve Emre Belözoğlu arasında sözlü tartışma yaşandı.

8 Temmuz 2010: İdmanda Emre’nin kendisine sert müdahalede bulunmasına sinirlenen Kazım, takım arkadaşının üzerine yürüdü. Araya giren arkadaşları iki oyuncuyu ayırırken, olayı uzaktan gören Aykut Kocaman, eliyle Emre’den sakin olmasını istedi.

13 Temmuz 2010: Belçika kampı sırasında Galatasaraylı bir taraftarın kendisine yönelik sözlerine sinirlenen Emre, kramponlarını yere fırlatıp, kenardaki arabaya yönelmişti. Aykut Kocaman’ın sahaya dönmesi konusundaki uyarısını dinlemeyen yıldız oyuncu, arabaya binip, otele dönmüştü.

19 Kasım 2011: Bir pozisyon sonrasında sinirlenen ve Gökhan’ın üstüne yürüyen Emre’yi takım arkadaşları Bilica ve Baroni sakinleştirdi. Emre Belözoğlu sert tavırlarıyla dikkat çekerken Gökhan Gönül Emre’ye "Ben ne yaptım ağabey?" dedi. Bu diyaloğun ardından Aykut Kocaman da Emre Belözoğlu‘na bağırdı ve saha içinde gergin anlar yaşandı. Karşılaşmanın 89. dakikasında oyundan alınan Emre, direkt soyunma odasına gitti.

Trabzonsporlu Zokora, "Emre bana 'pis zenci' dedi" açıklamasını yapmıştı.

TSYD KINAMIŞTI

Macaristan maçında gollerden sonra basın tribününe kol hareketi yapan Emre Belözoğlu'na iki dernekten kınama geldi. Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Profesyonel Futbolcular Derneği futbolcunun hareketlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, kınama yayınladı. TSYD açıklamasında, "Aferin Emre bize gerçek yüzünü gösterdin, Artık sporcu değil, sadece futbolcu Emre'sin" denildi.