Trabzonspor'dan tazminatsız ayrılan Avcı'ya Çebi'den: Yukarıda Allah var

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den son günlerde gündemde olan Abdullah Avcı konusyla ilgili flaş bir çıkış geldi.

Trabzonspor'dan tazminat almadan ayrılan Abdullah Avcı ile ilgili soru üzerine Çebi, fazla yorum yapmaktan kaçınarak şunları söyledi:

Kimin nerede, arkada ne yaptığını bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Her şeyin arkasında bir yaşanmışlık ve olmuş bir şey vardır. Zaman her şeyi gösterecektir. Bugün orada neler olduğunu göremiyoruz ama zamanla göreceğiz. Başka bir camiayla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Abdullah Avcı'nın bizimle olan konusuyla ilgili ben gerekli açıklamaları yaptım. Ne olduğunu açık açık kamuoyunun önüne koyduk. Trabzon'da ne oluyor, ne bitiyor ben bunları bilmiyorum. Yukarıda Allah var...

20 MİLYON ALMIŞTI

2019-2020 sezonunun başında Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevine gelen Abdullah Avcı, ilk yarı bitmeden takımından ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı takımla 2+1 yıllık anlaşma imzalayan Avcı, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği için Beşiktaş'tan yüklü miktarda tazminat almıştı.

Tecrübeli isim, siyah-beyazlılardan 20 milyon 12 bin 192 lira sözleşme feshi tazminatı almıştı.