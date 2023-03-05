Aboubakar'dan flaş açıklama

Beşiktaş'taki 3. döneminde ilk golünü Ankaragücü'ne atan Aboubakar, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Aboubakar, şunları söyledi:

"Acı çekmek zorundayız. Acı çekmeden kazanamayız. Bugün sahada acı çeken, fedakarlık yapan bir takım vardı ve kazandık. Bir forvet oyuncusu, gol atamadığı zaman eleştirilir. Eleştiriler normal, kabul ediyorum. Eleştirilerle ilgili problem yok. Çok koştum, çok savaştım. Önemli olan takımın kazanması, gerçekten. Takımın kazanması için artık daha iyi odaklanma zamanı."