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Aboubakar'dan flaş açıklama

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, Ankaragücü maçından sonra konuştu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 21:42
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Aboubakar: Acı çekmek zorundayız

Aboubakar'dan flaş açıklama
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Beşiktaş'taki 3. döneminde ilk golünü Ankaragücü'ne atan Aboubakar, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Aboubakar, şunları söyledi:

"Acı çekmek zorundayız. Acı çekmeden kazanamayız. Bugün sahada acı çeken, fedakarlık yapan bir takım vardı ve kazandık. Bir forvet oyuncusu, gol atamadığı zaman eleştirilir. Eleştiriler normal, kabul ediyorum. Eleştirilerle ilgili problem yok. Çok koştum, çok savaştım. Önemli olan takımın kazanması, gerçekten. Takımın kazanması için artık daha iyi odaklanma zamanı." 

 

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