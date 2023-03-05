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Şenol Güneş yıldız oyuncuya resti çekti: Gitmesi daha iyi olur

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 21:47
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Şenol Güneş, Ankaragücü maçından sonra konuştu

Şenol Güneş yıldız oyuncuya resti çekti: Gitmesi daha iyi olur
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kazandıkları Ankaragücü karşılaşmasından sonra konuştu.

Güneş, şunları söyledi:

"Tempolu hızlı başlamak istedik, uzun süre bunu yaptık. İkinci yarı bu tempoda kopmalar olsa da çok net pozisyonlar yakaladık. Son 10 dakika geriye çekildik, ileride top tutamadık.

3 maçtır kazanamıyorduk. Onun bir gerginliği var, rakip koşan tempolu bir takım. Maçta tempolu ve bol pozisyonlu oldu. Oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Sonunda kazanmamız önemliydi, oyuncularımı kutluyorum.

N'Koudou'yu kadroda düşünmediğimi söyledim. Adana Demirspor'a gitmesi hem kulüp hem oyuncu için daha iyi olur. Anlaştı mı, son durumu bilmiyorum.

Aboubakar'ın gol atması önemliydi. İstekliydi ama gol atamama gerginliği vardı. Bu açıdan iyi oldu. Diğer yeni transferlerimiz de iyiydi. Hepsinin katkı yapmasını bekliyoruz.

Bugün ayrıca Masuaku ve Gedson da iyiydi. Geçen maçtan sonra Gedson'la konuşmuştum. Oyun anlamında eksiklerini tamamlarsa daha iyi bir oyuncu olacak."

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