Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifası sonrası takımı İstanbulspor maçına Burak Yılmaz çıkarmıştı.

Siyah beyazlı takım kendi sahasında oynadığı maçı Aboubakar ve penaltıdan Ghezzal'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Burak Yılmaz, maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tekniğin, taktiğin dışında tamamen oyuncu reaksiyonuna bağlı maç oynayacaktık. Oyuncuların bu şekilde tepki vermesini ve maça asılmalarını bekliyordum. Bugün tamamen duyguyla oynanan bir maçtı. Ben de iki günde çok teknik taktik bir şey yapmadım. Futbolun yürekle oynanacağını söyledim. Oyun olarak yeterli değil, daha zor maçlarımız var. Önümüzde uzun bir maraton var, geliştireceğiz, çalışacağız. Sonraki maça 15 günümüz var. Daha iyi bir şekilde taraftarlarımızın hislerine tercüman bir takım oluşturmak istiyoruz. Oyuncular da bunu istiyor. Bugün başladık, inşallah devamı da güzel olur.

Ben futbolculuğumda da böyleydim. Her zaman kazanmak istiyorum. O yüzden kenarda çok aktif ve enerjik oluyorum. Arkadaşlarımıza duygumu geçirmeye çalışıyorum. Onların da duygumu aldıklarını hissediyorum. Benim hayatım böyle ortamlarda, kaosun içinde ve kendimi ispat çabasıyla geçti. Bu ortamlara yabancı değilim. O zaman futbolu kendim oynuyordum, şu anda futbolcu kardeşlerimizin elinde. Ben onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Beşiktaş büyük bir camia. Öyle zamanlar olacaktır, bunların üstesinden de gelmiştir. Bugün galibiyet var, taraftarın Cenk'i çağırmaları, Cenk'in penaltıyı bırakması bütün bunlar harika bir şey. Böyle bir ortamda maçı kaybedebilirdik de. Burada önemli olan oyuncularımızın verdikleri reaksiyondur.

Galatasaray derbisine 15 gün var, hazır olacağımızı düşünüyorum." .

Maçın ardından Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici teknik adamı belirlediği öğrenildi.

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, aralık ayı başında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın olmasına karar verdi.

Beşiktaş'ın aralık ayına kadar çıkacağı resmi maçlar sırasıyla şöyle:

-Galatasaray (Deplasman)

-Bodo-Glimt (İç saha)

-Gaziantep FK (İç saha)

-Antalyaspor (Deplasman)

-Bodo-Glimt (Deplasman)

-Başakşehir (İç saha)

-Samsunspor (Deplasman)

-Club Brugge (İç saha)

-Ankaragücü (Deplasman)