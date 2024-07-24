Beşiktaş'tan golsüz prova

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile yaptığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

İki takımın 90 dakikalık mücadelesi golsüz tamamlandı.

Yeni transferler Can Keleş ve Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla ilk kez ilk 11’de sahaya çıkarken, 60. dakikada yerlerini Yakup Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin’e bıraktılar.

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçını 27 Temmuz Cumartesi günü Kocaeli’de Gençlerbirliği ile oynayacak.