Beşiktaş'tan seçim tarihi açıklaması

Olağanüstü seçimli genel kurulu kararı alan Beşiktaş seçim tarihin erteleneceğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş'tan seçim tarihi açıklaması

Olağanüstü seçimli genel kurulu kararı alan Beşiktaş seçim tarihin erteleneceğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yazılı, görsel ve dijital medyada Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır. 6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder; Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz." ifadelerine yer verildi.

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