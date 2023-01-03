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Beşiktaş: Bugüne kadar neredeydiniz?

Beşiktaş'tan flaş paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 21:25
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Beşiktaş'tan VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından flaş paylaşım. ''Bugüne kadar neredeydiniz''

Beşiktaş: Bugüne kadar neredeydiniz?
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Olaylı Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının yanında Beşiktaş maçının da VAR kayıtlarının paylaşılmasının ardından siyah-beyazlı ekip, flaş bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım;

''BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ
Herkesin yarışın içinde olduğunu daha sezon başlamadan söyledik. Zamanında destek bulamadığımız tavrımıza yönelik maalesef birçok kulüp sessiz kaldı. Bu söyleme sahip çıkmayan başkan ve yöneticiler şimdi yarışta olduklarını iddia ederek aynı taleplerde bulunuyorlar. Herkes bir şekilde yarışın içindedir. Şampiyonluğa oynayanlar, Avrupa kupalarına katılmak isteyenler, kümede kalmak için mücadele veren takımlar. Bundan sonraki maçlarla ilgili lehlerine karar çıkmasını hedefleyenler bu açıklamaları ile sadece hakem camiasını baskı altına almak istemişlerdir.

Başkanlar günü kurtarma adına kendi menfaatlerine dokunulduğu için bizim doğru söylemlerimizi bir kenara bırakarak başka bir yoldan gitmişlerdir ve gitmeye devam etmektedirler. Bugüne kadar hakem hataları ile puanlar alan kulüplerin bugün birbirleriyle ilgili karşılıklı söylemleri hiç hoş olmamıştır. Ne yazık ki kamuoyunda yanıt bulamayan çağrılarımıza bugün cevap aranmak istenmektedir. Yazık olan, vahim olan da budur. Evet Beşiktaş olarak tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyoruz. Hem de en ince ayrıntısına kadar. Bu talebimizin sonuna kadar arkasındayız. Ve yine çok yazıktır ki Türk futboluna hizmet edenler kendi camialarının saygınlıklarını da zedelediklerinin farkında değillerdir.

Beşiktaş JK olarak, sezon başından bu yana VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini söyledik. Bugün Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı ve fahiş hatalar ortaya çıktı. Ama ne ilginçtir, aynı anda Gaziantep ile oynadığımız maçın VAR kayıtları da açıklandı. Bu durumun iki maçla anlatılmaya çalışılması ile ne amaçlanmıştır?

Beşiktaş JK olarak, geçen sezondan beri her fırsatta, hakemlerimizin gençleşmesi gerektiğinin altını çizdik. Sorunun sadece kurumlardan, kurullardan, yönetenlerden kaynaklanmadığını vurguladık. Eğer öyle olsaydı, kurumların, kurulların, yönetenlerin değişiminin hakem kararlarına olumlu bir yansıması olurdu. Hakemlerin de sorunun bir parçası olduklarına dikkat çektik. Bugün bu gerçek herkes tarafından görülmüş ve dile getirilmiştir. Türk futboluna ve adalete katkı vermesi gereken kulüp başkanı ve yöneticilerinin sadece konu kendilerinin menfaati olduğunda ortaya çıkmaları ve konuşmaları manidardır. Kulüp başkanı ve yöneticilerinin öncelikli görevleri Türk futboluna doğru ve yakışır bir şekilde hizmet etmeleridir.

Ve şiddetle talep ediyoruz ki, öncelikle ve özellikle Beşiktaş’ın, Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’un ve diğer takımlarımızın sezon başından bu yana tüm maçlardaki VAR kayıtlarını olduğu gibi eksiksiz tüm açıklığı ile kamuoyuna açıklayın. TFF’nin bugüne kadar VAR kayıtlarını açıklayamamasının sebebini anlamakta güçlük çekiyoruz. Ne olmuştur da neden bugün ve sadece iki maç açıklanmıştır? TFF’nin bu konuya açıklık getirmesini bekliyoruz.''

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