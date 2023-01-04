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Beşiktaş'ta Weghorst şoku

Beşiktaş Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken, Weghorst antrenmana çıkmadı

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:56
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Beşiktaş'ta Weghorst sakatlandı

Beşiktaş'ta Weghorst şoku
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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Çalışma öncesinde takımı sahada toplayan Şenol Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi ve ardından da Masuaku'yla bir süre sohbet etti. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular daha sonra 4 gruba ayrıldı ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlıkları bulunan Kerem Atakan Kesgin, Wout Weghorst, Salih Uçan, Oğuzhan Akgün ve Rachid Ghezzal antrenmanda yer almadı. 

Bu futbolculardan Weghorst dinlendirilirken, bu oyuncunun durumu yarın netlik kazanacak.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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