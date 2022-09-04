4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Besim Tibuk'un 25 yıl önceki analizi yeniden gündem oldu: Darbe nasıl önlenir

Besim Tibuk'un 25 yıl önceki analizi yeniden gündem oldu: Darbe nasıl önlenir

Liberal Demokrat Parti eski genel Başkanı Besim Tibuk’un 25 yıl önce yaptığı iktidara geldiklerinde, darbelere karşı alınacak tedbirler ve askeriyeye dair açıklamaları yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 20:59
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 21:02
Takip Et

Besim Tibuk'un 25 yıl önceki analizi yeniden gündem oldu: Darbe nasıl önlenir

Besim Tibuk'un 25 yıl önceki analizi yeniden gündem oldu: Darbe nasıl önlenir
+
Aa
-

Türk turizmci, iş adamı ve Liberal Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Besim Tibuk’un, Ahmet Hakan'ın Kanal 7'deki programına katılarak yaptığı konuşma tam da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara önemli bir öngörü niteliğinde. Tibuk, bir üniversitenin davetlisi olarak kendi parti programının önemli kısımlarını da açıkladığı konuşmasında, "Ankara'dan Harp Okulu çıkarılacak, Eskişehir'e Çankırı'ya Yozgat'a başka bir yere taşınacak" diyor.

MUHAFIZ ALAYI KALDIRILMALI

Tibuk, iktidar oldukları zaman Tank Taburu ve Muhafız Alayı'nın da kaldırılacağını belirterek, “Üç kez Cumhurbaşkanını darbecilere teslim eden bir Muhafız Alayı'nın muhafızlığı kalmamıştır” sözünü kullanıyor.

Tibuk’un bu sözlerinin bugün hala konuşuluyor olmasının temel nedeni ise 15 Temmuz akşamı Ankara'daki darbecilere silahların dağıtımı ve her türlü organizasyonu Cumhurbaşkanlığı muhafız alayında yapılmış olması.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MECLİS'İ POLİS KORUMALI

Tibuk 25 yıl önce yaptığı o konuşmada; Ankara'da gereksiz bir sürü askeri birlik konuşlandığını ve bu yüzden darbelerin en kolay Ankara'da gerçekleştiğine de dikkat çekiyor. "Ordunun ve askerin yeri, Türkiye'nin sınırlarıdır" diyen Tibuk, Ankara'yı da cumhurbaşkanlığını da Meclis'i de polisin koruması gerektiğinin altını çiziyor

ÖZEL TELEVİZYONLAR DARBEYE KARŞI İLAÇ NİTELİĞİNDE

Özel televizyonların 'darbeye karşı en etkili ilaç' olduğunu da vurgulayan Tibuk, darbe ihtirası olanların her zaman bir sürü bahane bulabileceklerini söylemiş.

Tibuk ordudaki bütün askerlerin darbesever olmadığını, alınacak tedbirlerle, Türk ordusunun, üç beş darbeseverden yıpratılmaktan korunacağını da özellikle vurguluyor

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
2
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
3
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
4
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
5
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
6
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
7
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
﻿Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
﻿Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
﻿New York'a Teksas'tan sığınmacı yağıyor
﻿New York'a Teksas'tan sığınmacı yağıyor
﻿New York'a Teksas'tan sığınmacı yağıyor
﻿Galatasaray'ı twitter'dan yalanladı
﻿Galatasaray'ı twitter'dan yalanladı
﻿Galatasaray'ı twitter'dan yalanladı
﻿Kızlarımız filede Avrupa beşincisi oldu
﻿Kızlarımız filede Avrupa beşincisi oldu
﻿Kızlarımız filede Avrupa beşincisi oldu
﻿Son dakika haberi: YKS ek yerleştirme tercih tarihi belli oldu
﻿Son dakika haberi: YKS ek yerleştirme tercih tarihi belli oldu
﻿Son dakika haberi: YKS ek yerleştirme tercih tarihi belli oldu
﻿Acun'un transferleri Hull City'i kurtaramadı
﻿Acun'un transferleri Hull City'i kurtaramadı
﻿Acun'un transferleri Hull City'i kurtaramadı
﻿Lucescu bu kez Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek
﻿Lucescu bu kez Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek
﻿Lucescu bu kez Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.