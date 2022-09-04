Besim Tibuk'un 25 yıl önceki analizi yeniden gündem oldu: Darbe nasıl önlenir

Türk turizmci, iş adamı ve Liberal Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Besim Tibuk’un, Ahmet Hakan'ın Kanal 7'deki programına katılarak yaptığı konuşma tam da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara önemli bir öngörü niteliğinde. Tibuk, bir üniversitenin davetlisi olarak kendi parti programının önemli kısımlarını da açıkladığı konuşmasında, "Ankara'dan Harp Okulu çıkarılacak, Eskişehir'e Çankırı'ya Yozgat'a başka bir yere taşınacak" diyor.

MUHAFIZ ALAYI KALDIRILMALI

Tibuk, iktidar oldukları zaman Tank Taburu ve Muhafız Alayı'nın da kaldırılacağını belirterek, “Üç kez Cumhurbaşkanını darbecilere teslim eden bir Muhafız Alayı'nın muhafızlığı kalmamıştır” sözünü kullanıyor.

Tibuk’un bu sözlerinin bugün hala konuşuluyor olmasının temel nedeni ise 15 Temmuz akşamı Ankara'daki darbecilere silahların dağıtımı ve her türlü organizasyonu Cumhurbaşkanlığı muhafız alayında yapılmış olması.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MECLİS'İ POLİS KORUMALI

Tibuk 25 yıl önce yaptığı o konuşmada; Ankara'da gereksiz bir sürü askeri birlik konuşlandığını ve bu yüzden darbelerin en kolay Ankara'da gerçekleştiğine de dikkat çekiyor. "Ordunun ve askerin yeri, Türkiye'nin sınırlarıdır" diyen Tibuk, Ankara'yı da cumhurbaşkanlığını da Meclis'i de polisin koruması gerektiğinin altını çiziyor

ÖZEL TELEVİZYONLAR DARBEYE KARŞI İLAÇ NİTELİĞİNDE

Özel televizyonların 'darbeye karşı en etkili ilaç' olduğunu da vurgulayan Tibuk, darbe ihtirası olanların her zaman bir sürü bahane bulabileceklerini söylemiş.

Tibuk ordudaki bütün askerlerin darbesever olmadığını, alınacak tedbirlerle, Türk ordusunun, üç beş darbeseverden yıpratılmaktan korunacağını da özellikle vurguluyor