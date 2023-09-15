Besim Tibuk'un tehdit edildiği iddialarını Merit Otellerin üst düzey yöneticileri Yeniçağ'a yalanladı

Ankara’da organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın Besim Tibuk'u tehdit ettiği iddia edilmişti. Yeniçağ'a konuşan Merit Otellerin üst düzey yöneticileri iddiaları yalanladı.

Besim Tibuk'un tehdit edildiği iddialarını Merit Otellerin üst düzey yöneticileri Yeniçağ'a yalanladı

Ankara’da düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ayhan Bora Kaplan hakkında bir yazı kaleme alan T24 yazarı Tolga Şardan, Kaplan’ın 2019 yılında iş adamı Besim Tibuk’u tehdit ettiğini ve Tibuk’un geri adım attığını yazmıştı. Şardan, yazısında Tibuk’un Kıbrıs’taki otelinde şirket politikası gereği ‘kötü üne sahip kişilerin’ kara listeye alınarak otelde misafir edilmediğini belirtmişti. Şardan, Kaplan’ın bu sebepten otele alınmamasına çok sinirlenerek Tibuk’u ölümle tehdit ettiğini söylemişti.

İDDİALARIN ARKASINDAKİ GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak Şardan’ın yazısındaki durumun çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Gazetemizin ulaştığı Merit otellerinin üst düzey yöneticilerine Tolga Şardan'ın iddialarını sorduk. Üst düzey otel yöneticilerinin gazetemize verdiği yanıtta, "şirket politikaları gereği kötü üne sahip olan misafirleri ağırlayamadıklarını ve bu yüzden kendisinin kara listeye alındığını" belirtildi.

Kaplan'a şirketin hiç bir tesisini kullanamayacağı bilgisi verildiği bu gelişmenin ardından haberlerde adı geçen Ayhan Bora Kaplan'ın konaklama amacıyla başka otelleri tercih ettiği ifade edildi.

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