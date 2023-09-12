Tutuklanan Ayhan Bora Kaplan hakkında flaş iddia: Üst düzey yüksek yargı mensubuna villa ve lüks araç aldı

Gece saatlerinde tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın, bir üst düzey yüksek yargı mensubuna villa ve lüks araç aldığı öne sürüldü.

Tutuklanan Ayhan Bora Kaplan hakkında flaş iddia: Üst düzey yüksek yargı mensubuna villa ve lüks araç aldı

AKP’li eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen; Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonla gözaltına alınıp "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından tutuklanan 'Kaplanlar' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

T24'ten Tolga Şardan'ın yazısına göre, "Başkent'te son on yıldır adı sıkça duyulan, siyasetçi, polis ve yargı mensupları ile bağlantıları olduğu iddialarıyla gündeme gelen Kaplan'ın 'savcılık' talimatıyla gözaltına alınması epeyce ismi huzursuz etti."

Şardan'ın "Kaplan'ın üst düzeydeki bir yüksek yargı mensubuna bir süre önce bir villa ve bir lüks araç satın aldığı" iddiasının yer aldığı yazısının o bölümleri şöyle:

“HATIRLI DOSTLAR HUZURSUZ”

"Kaplan'la teması olanlar şimdilerde kapı zillerinin ne zaman çalınacağı endişesi içinde. Rüzgâr arkalarındayken Kaplan'la 'aynı karede' olanlar –ki bunların bir bölümü kamu görevlisi ve siyasetçiler– pervasızca sürdürdükleri bu birlikteliğin, gün gelip rüzgârın terse dönmesiyle sona ereceğini hesap edemeyecek kadar gözlerini karartmışlardı...

Sorgu sırasında Kaplan'ın 'iltisakları' hakkında bazı bilgiler verdiği emniyet kulislerinden yansıyan ilk bilgilerden...

Öncelikle, Kaplan'ın temasının bulunduğu üst düzeydeki bir yüksek yargı mensubuna bir süre önce bir villa ve bir lüks araç satın aldığı iddiası gündemde.

Villanın Çayyolu'nda olduğu, lüks aracın ise Esenboğa Havalimanı yolundaki bir firmadan alındığı ifade ediliyor.

Kaplan'ın lüks araç için ödediği paranın miktarı 450 bin lira olarak biliniyor. Bu paranın, aracın alındığı dönemdeki bedelinin yaklaşık yarısı olduğunu belirteyim. Aracın bedelinin firmaya ödenme biçimi ise; iddiaya göre yine Ankara'da faaliyet gösteren bir özel hastanenin sahibinin sekreteri üzerinden yapıldı...

“SADIK SOYLU'NUN OĞLUNU DÖVEN KORUMALARI VURDU”

Kaplan'ın, Ankara'nın gözde semtlerinden Gaziosmanpaşa'da "Albüm ve Tren" adlı gece kulübünü işlettiği günler.

Buraya gelip giden kalbur üstü yargı mensubu, polis müdürü ve bürokratın sayısının belli olmadığı dönem.

Bir gece geç saatlerde, Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden Sadık Soylu'nun oğlu, eğlenmek amacıyla gece kulübüne geldi. Sadık Soylu; malum Süleyman Soylu'nun amca oğlu.

Kapının girişinde Sadık Soylu'nun oğlu ile kapıdaki korumalar arasında tartışmada Soylu'nun oğlu dövüldü.

Takip eden günlerde, olaya karıştığı gerekçesiyle gece kulübünde çalışan korumalardan üçü, işyerinde ayağından vuruldu. İddiaya göre, tetiği çeken bizzat Kaplan'dı.

Vurulan korumalar şikayetçi olmadı. İşin ilginç yanı silahlı yaralama olayı polis kayıtlarında 'faili meçhul' olarak kaldı!..."

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