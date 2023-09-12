Ayhan Bora Kaplan tutuklandı

Ankara'da yer altı dünyasında "Kaplanlar" grubu olunarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan, tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan tutuklandı

AKP’li eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen; uyuşturucu, tefecilik, gece kulüplerini ele geçirme gibi suçlamalar yöneltilen Ankara'daki 'Kaplan' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı.

Yurtdışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Kaplan’la birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ile avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalanmıştı.

Kaplan’ın gözaltına alınmasının ardından genişletilen soruşturmada 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç. de gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sayısı 29'a yükselmişti.

EMNİYET MÜDÜRÜ SERBEST

T24'ün haberine göre gece saatlerinde hakimliğe sevk edilen Kaplan, "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından tutuklandı.

Kaplan'ın yanı sıra, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanırken, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Emniyet Müdürü N.A.Ç de adli kontrol ile serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, soruşturmayla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunda 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" olarak bilinen (nüfusta kayıtlı adı soyadı Bora Kaplan) silahlı suç örgütünün lider, yönetici ve üyeleri başta olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alınmış olup 11/09/2023 tarihinde adliyeye çıkarılmışlardır. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucunda suç örgütü lideri Bora Kaplan dahil olmak üzere 14 şüpheli tutuklanmış, 15 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilebilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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