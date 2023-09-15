Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde Serkan Kaya ile Sibel Can da sahne almış

AKP’li eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen; Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonla gözaltına alınan 'Kaplan' çetesinin lideri Ayhan Bora Kaplan, "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından tutuklandı.

Operasyon sonrası Kaplan'ın ağustos ayında Ankara'daki bir restoranda oğlu için yaptığı sünnet düğününün görüntüleri gündeme oturmuştu.

Davetliler eğlenirken etrafa dolarlar saçıldı. Kaplan’ın oğluna servet değerinde altın takıldı.

Düğün, yeraltı dünyasının önde gelen isimlerini de bir araya getirdi. Düğüne, ülke çapında bilinen suç örgütü liderleri Selahattin Yılmaz, Menderes Kutlu ve Necati Arabacı gibi isimler ‘kirve’ olarak katıldı.

Göze çarpan isimlerden bir de suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Barış Çakıcı oldu.

Öte yandan sünnet düğününde Serkan Kaya ile Sibel Can'ın da sahne aldığı ortaya çıktı.