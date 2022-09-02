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Uzmanından yazın verilen kiloların kalıcı olması için önemli uyarılar

Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Beyza Vural Öten, diyet programlarının her bireyin ihtiyacına göre planlanması gerektiğine vurgu yaparak formda kalmak için su tüketimi, gece yenilen yemek ve uyku düzeni gibi konularda önerilerde bulundu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:23
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Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı açıkladı. Yazın verilen kiloların kalıcı olması için uyardı

Uzmanından yazın verilen kiloların kalıcı olması için önemli uyarılar
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İHA’nın haberine göre; Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Dyt. Beyza Vural Öten, yaz mevsiminin sonuna gelinen günlerde, yazın verilen kiloların kalıcı olması için önemli önerilerde bulundu.

Öten, diyet programlarının her bireyin ihtiyacına göre bir uzman tarafından planlanması gerektiğini vurguladı.

Öten’in açıklamaları şu şekilde:

“2 YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜ KADAR MEVSİM MEYVESİ TÜKETMEYE ÇALIŞIN”

“Bahsedeceğim beslenme önerileri herkes için geçerlidir. Bu önerileri alışkanlık haline getirerek formda kalabilmeniz mümkün. Yiyecekleri doğadaki haline en yakın formda tüketin. İşlenmiş gıdalar besin değerini kaybetmiş fazlaca sodyum, şeker ve katkı maddeleriyle koruyucu hale gelmiş paketli ambalajlı gıdalardır. Bu gıdalardan uzak durun. Vitamin ve liften zengin meyve ve sebzeleri bol miktarda tüketirseniz hem düşük kalori almış hem de mide hacminizi liflerle doldurup tokluğunuzu pekiştirmiş olursunuz. 3 yumruk büyüklüğü kadar mevsim sebzesi, 2 yumruk büyüklüğü kadar mevsim meyvesi tüketmeye çalışın.”

“BU NEDENLE ORTALAMA 7-8 SAAT ARASI UYUMAMIZ GEREKİYOR”

“Salata, sebze veya sebze sularını günlük beslenmenize mutlaka ekleyin. Akşam yemeğinizi yedikten sonra uyuyana kadar olan süreç sürekli atıştırmakla geçiyorsa göbek çevresi yağlanması kaçınılmazdır. Akşam yemeğinizi yedikten sonra yatana kadar bitki çayı, su, çay, kafeinsiz kahve içilebilir, ancak meyve bile olsa yemekten uzak durmalısınız. Beynimiz, susama hissini sadece su ile değil içinde su barındıran yiyeceklerle de ilişkilendiriyor. Dolayısıyla susama hissi çoğu zaman atıştırma isteğiyle karıştırılıyor. İhtiyacınız olan 1-2 bardak suyken aslında siz 2-3 porsiyon meyveyi bir anda su ihtiyacınızı karşılamak için yiyor olabilirsiniz. Atıştırma isteği duyduğunuzda önce mutlaka 1-2 bardak su için ve mutlaka susama hissini beklemeden su içmeye çalışın. Yetersiz uyku iştah kontrolünü bozuyor. Az uyku gün içinde daha çok yeme isteği ve daha yüksek kalori alımına sebep oluyor. Bu nedenle ortalama 7-8 saat arası uyumamız gerekiyor”

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