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Beslenme uzmanından yeşil çay uyarıları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, yeşil çayın, karaciğeri korumaya yardımcı olduğunu ve diyabeti azalttığını belirterek kullanılan miktar konusunda uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:11
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Beslenme uzmanından yeşil çay uyarıları

Beslenme uzmanından yeşil çay uyarıları
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İHA’nın haberine göre; Diyetisyen Erden, yeşil çayın fazlasının zararlı olabileceğini, diyetisyenin tavsiye ettiği miktarın aşılmaması gerektiğini belirtti. Erden, adını çokça duyduğumuz yeşil çayın sağlığa etkileri hakkında birçok kişinin tam anlamıyla bilgi sahibi olmadığına dikkat çekerek özellikle içerisinde barındırdığı antioksidanların vücudumuzdaki yararlı etkilerini anlattı.

Diyetisyen Erden, yeşil çayın kateşinler ve kateşin türevlerini kapsayan flavonoidler bakımından zengin olduğunu belirterek “Kateşin, çay ve bazı meyve-sebzelerde bulunan antioksidan etkili flavonoid grubudur. Yeşil çayın bileşiminde kateşinin birçok formu bulunmaktadır. EGCG yani Epigallokateşingallat, kateşinler içinde en fazla antioksidan özelliğe sahip olan bileşiktir” ifadelerini kullandı.

KARACİĞER KORUYUCU

Yine klinik araştırmaların, yeşil çayın karaciğer dostu çaylardan birisi olduğunu gösterdiğinden bahseden Diyetisyen Erden “Çalışmalara göre yeşil çay, glukozamine bağlı karaciğer hasarını baskılayarak karaciğer koruyucu etki gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta günlük tüketiminin ne kadar olduğudur. Faydası kadar aşırı tüketimde zararlara yol açabilecek yeşil çay, diyetisyenler tarafından önerilen miktarda kullanılmalıdır” diye konuştu.

DİYABETE KARŞI

Diyetisyen Erden 2013 yılı Diabetes and Metabolism Journal’de yayınlanan çalışmayla, yeşil çayın kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceği gibi, diğer bir yandan insülin hassasiyetini arttırarak da diyabet riskini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Uzun dönemli yeşil çay tüketen bireylerin vücutlarındaki yağ miktarının düştüğünü dile getiren Diyetisyen Erden, yeşil çay tüketiminin bireylerin vücut kütlesinde ve vücut yağ miktarında azalmaya yardımcı olduğunu da ifade etti.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Yeşil çayın fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bitki çaylarının arasında yer aldığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, “Yeşil çay, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler, bağırsakları çalıştırarak vücutta biriken ödem ve toksinleri atar. Bunlara ek olarak sindirimi kolaylaştırır, tokluk hissi sağlar, iştahı baskılar. Bu özellikleri sayesinde zayıflamaya büyük ölçüde destek veren çay grubunda ilk sıralara yerleşir. Ancak unutulmamalıdır ki zayıflamak için sadece yeşil çay içmek yerine mutlaka bir diyetisyene danışılması gerekir. Çünkü yeşil çay çok tüketilirse bulantı, kusma, kulakta çınlama ve kafa karışıklığı gibi şikayetler ile baş ağrısı, baş dönmesi, sinirsel gerginlik ve reflü gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle diyetisyen kontrolünde tüketilmesi en doğrusu olacaktır. Miktarın yanı sıra yeşil çayın demlenme süresi de faydalarının ortaya çıkabilmesi açısından büyük önem taşır. İçeriğinde bulunan epigallokateşin gallat 85 derecede 3 dakika demlendiği süre ve sıcaklıkta maksimum seviyeye çıkar. Diğer bir yandan bekletilen her ek sürede yeşil çay giderek acılaştığından tüketim açısından zorluk oluşturabilir” diye konuştu.

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