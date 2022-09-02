Canan Karatay kebaba onay verdi ama…

Prof. Canan Karatay, şekere dönüşen karbonhidratların yağlanmaya neden olduğunun altını çizdi ve insanların neden şişmanladığı açıkladı:

"Yağlar, vücutta hastalıklara neden olan hormonu üretir. Bunlar, beyinde damar yolu tıkanması, katarakt, felç ve kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olur. Yağ yemediğiniz için şeker yiyorsunuz. Şekeri de karbonhidrat olarak alıyorsunuz. Bunlar vücutta yağ olarak depo ediliyor. İnsanlar bu nedenle şişmanlıyor".

Prof. Canan Karatay, 30-40 yıl önceki bilgilere dayanan kalori hesabının tarihe karıştığına dikkat çekti. Ekmek, pirinç, patates, makarna, baklava, börek, çay şekeri, meyve şekeri, içtiğiniz şekerli içecekler, gazlı içecekler vücuda girdiği zaman kan şekerini yükselttiğini belirten Prof. Karatay, o besinlerin insan vücudu için zehirli olduğunu açıkladı ve ekledi:

"Bu zehir, vücudumuzda uzun süre kalmasın diye vücut kendini koruma amacı ile pankreastan insülin hormone salgılatır. İnsülin hormonu da kan şekerini, dolaşımdan hemen uzaklaşsın diye trigliseride çevirerek depoya gönderir. İnsülin hormone salgılatan her şey hastalıkların sebebidir. İnsülin hormonunu salgılatmayan besinler, köy tereyağı, sızma zeytinyağı, omega-3 balık yağıdır. Bunların kalorisinden korkulmaması gerekir. Çünkü sağlıklı yağ yerseniz o yağ vücudunuzda yağ olarak birikmez. Tam tersine kilo verdirir. Yağ yiyerek vücuttaki birikmiş yağlardan kurtulabilirsiniz. Çünkü yağ sizi acıktırmaz. Yağ, uzun sure devam eden sağlıklı enerji sağlar"

“KEBAP SERBEST AMA EKMEK VE BULGUR ASLA”



Prof. Canan Karatay, kebap tüketimi ile ilgili bir soruya da şuyanıtı verdi:

“İstediğiniz kadar kebap yiyebilirsiniz, serbest" dedi. Ama uyarmayı da ihmal etmedi; "Yanında ekmek ya da bulgur pilavı yemeyeceksiniz”