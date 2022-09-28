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Sağlıklı beslenme kanser tedavisini de etkiliyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, kanser tedavisinde ve önlenmesinde düzenli beslenmenin önemine vurgu yaparak kanserden korunmak için nelerden uzak durulması gerektiğini ve nasıl bir beslenmenin benimsenmesi gerektiğini anlattı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 09:57
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Beslenme ve Diyet Uzmanı açıkladı. Sağlıklı beslenme kanser tedavisini de etkiliyor

Sağlıklı beslenme kanser tedavisini de etkiliyor
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İHA’nın haberine göre; Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, kanserin, hücrelerin kontrolsüz bölünmesi ve çoğalması ile ortaya çıkan ve genetik ve çevresel koşulların etkisi altında olan kompleks bir hastalık olduğunu ifade etti.

Ciğeri şu sözleri söyledi:

“KANSER YAPICI VE İLERLETİCİ MADDELERİN DE ALIMININ ARTMASINA SEBEP OLMAKTADIR”

“Bilinen 100’den fazla kanser türü olmasına ve belli tipteki kanserler için olabildiğince standart yaklaşımlar geliştirilmesine rağmen kanser aynı zamanda kişisel bir hastalıktır. Dünya üzerindeki hiçbir insanın DNA’sı birbirine benzemediği için kişilerin benzer tedavilere farklı cevaplar vermesi şaşırtıcı olmayan bir gerçektir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte günümüzde var olan tedavilere ek olarak yeni tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. Standart olarak kabul edilen kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemlere ek olarak aşılar, biyolojik, hormonal, hedeflenmiş ve gen terapiler giderek artan sayıda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle meme, kalın bağırsak-rektum ve kan kanserleri obez bireylerde normal ağırlıktakilere göre daha fazla görülmektedir. Yağ tüketiminin yüksek olması obeziteye sebep olmaktadır. Yağlı besinler ve bozulmuş yağ tüketimi, kanser yapıcı ve ilerletici maddelerin de alımının artmasına sebep olmaktadır”

“KIRMIZI ET YERİNE BALIK, TAVUK, KURU BAKLAGİLLER TERCİH EDİLMELİDİR”

Ciğerli, kanserden korunmak için yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu dile getirerek şu sözleri söyledi:

“Günde en az 5 porsiyon sebze veya meyve tüketilmelidir. En az 2 porsiyonu yeşil yapraklı sebzeler veya portakal, limon gibi turunçgiller olmalıdır. Rafine tahıllar ve saf şeker yerine tam taneli tahıllar tercih edilmelidir. Özellikle yağ içeriği yüksek ve işlenmiş kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalıdır. Kırmızı et yerine balık, tavuk, kuru baklagiller tercih edilmelidir. Yağ alımının azaltılması için yemekler az yağla pişirilmeli, et yemekleri yağ eklenmeden kendi yağları ile pişirilmeli, kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir”

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