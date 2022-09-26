Vitamin deposu bitki kanseri yok ediyor. Bin yıldır kullanılıyor

İHA’nın haberine göre; Sivas’ta eylül ve ekim aylarında doğada kendiliğinden yetişen karamuk bitkisi toplanarak yaş olarak ve kurutulup çay haline getirilerek tüketildiği bildirildi.

Yaklaşık bin yıldır bilinen ve tüketilen bu bitkinin içerisinde A,C,E vitaminleri, kalsiyum, bakır ve magnezyum mineralleri bulunmasıyla dikkatlerden kaçmadı. Özellikle kış aylarında tüketilen karamuk, soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Vücutta hücre sağlığını koruyarak iltihaplanmayı, enfeksiyonu önleyen karamuk, kanser hücrelerine karşı öldürücü (sitotoksik) etkisiyle en önemli koruyucular arasında yer alıyor. Sofralarda daha çok marmelat, komposto olarak yer bulan karamuk, et ve tavuklarda sos olarak kullanılarak dünya lezzetleri arasında da kendisine yer buluyor.

“KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDE SİTOTOKSİK ETKİ OLUŞTURUYOR”

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, karamuk meyvesinin hipertansiyon, diyabet, obezite ve kabızlığı önlemeye yardımcı olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Kırmızı, mor renkte bir sonbahar meyvesi olan karamuk, Anadolu'da bin yılı aşkın süredir kullanılan bir meyvedir. Karambık, karamıh gibi farklı adlarla da anılır. Büyüklerimiz anlatırken belki denk gelmişsinizdir bazı yerlerde yapraklarıyla birlikte de tüketilir, ekşi ve mayhoş bir tadı vardır. Karamuk, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. A, C, E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, bakır ve demir minerallerini içerir. Bu antioksidanlardan zengin içeriği ile vücudumuzdaki enfeksiyonu, iltihaplanmayı önler. Alerjileri azaltır, kan damarlarını güçlendirir. Bol miktarda lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini dengeler, insülin duyarlılığını artırır. Böylece hipertansiyon, diyabet, obezite ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bazı çalışmalar kanser hücreleri üzerinde sitotoksik (hücre öldürücü) etkisi olduğunu da göstermiştir”

SOĞUK ALGINLIĞINI ÖNLÜYOR, BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Arslan, karamuk meyvesinin soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında yardımcı özelliklerinin olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Faydası saymakla bitmeyen karamuk, toplarken ellerde bıraktığı renkten dahi anlayacağımız üzere güçlü antioksidan özelliği ile soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında yardımcı olur ve bağışıklığı güçlendirir. İyi bir C vitamini kaynağı olarak gün içinde tüketilebilir. Tazeyken meyve olarak yiyelim. 100 gramı 60-65 kaloridir ve 1 porsiyonu yaklaşık bir avuç olarak düşünülebilir. Kurutulmuş hali yoğurtlara yulaf ezmesiyle ekleyerek ya da ceviz, fındık gibi yağlı tohumlarla ara öğünde tüketilebilir. Kaynatılıp suyu, marmelattı, kompostosu yapılabilir. Et ve tavuklara sos olarak kullanılıp, dünya standartlarında bir lezzet elde edilebilir. Taze halini derin dondurucuda saklayıp kışın da tüketimi tercih edilebilir”

