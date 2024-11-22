Besni'de arazi anlaşmaşlığı kanlı bitti! Taşlar, sopalar havada uçuştu: 4 yaralı

Kavga, sabah saatlerinde Besni'ye bağlı Kızılin köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki grup arasındaki tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, yaralanan Hüseyin D., Mehmet D., Mehmet T. ve Yasin B., ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arazi anlaşmazlığında kan aktı