Besni'de arazi anlaşmaşlığı kanlı bitti! Taşlar, sopalar havada uçuştu: 4 yaralı

Kaynak: DHA
Besni'de arazi anlaşmaşlığı kanlı bitti! Taşlar, sopalar havada uçuştu: 4 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kavga, sabah saatlerinde Besni'ye bağlı Kızılin köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki grup arasındaki tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, yaralanan Hüseyin D., Mehmet D., Mehmet T. ve Yasin B., ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Arazi anlaşmazlığında kan aktıArazi anlaşmazlığında kan aktı

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