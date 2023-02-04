4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ünlü bestekar hayatını kaybetti

Bursa'da yaşayan bestekar ve ses sanatçısı Erdinç Çelikkol, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 08:01
Takip Et

Bestekar Erdinç Çelikkol hayatını kaybetti

Ünlü bestekar hayatını kaybetti
+
Aa
-

Türk sanat müziğinde "Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun", "Sana bakıp karardım artık biraz ben dedim", "Bundan sonra" gibi 300'den fazla eserde imzası bulunan Çelikkol, Bursa'daki evinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdi.

Bursa'da, 1938 yılında dünyaya gelen ve 1983-2000 yılı ağustos ayına kadar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında görev alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Klasik Türk Müziği Korosunda şeflik yapan bestekarın cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'mızın çok önemli bir değerini kaybettik bugün. Türk musikisinin duayeni, ünlü bestekar Erdinç Çelikkol'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
1
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
2
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
3
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
4
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
5
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
6
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
7
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Şili'de orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
﻿Şili'de orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
﻿Şili'de orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
﻿Pazarda kavga eden Suriyeliler sınır dışı edildi
﻿Pazarda kavga eden Suriyeliler sınır dışı edildi
﻿Pazarda kavga eden Suriyeliler sınır dışı edildi
﻿Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
﻿Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
﻿Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
﻿İzmir'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.