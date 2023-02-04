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Polis Akademisi’nin Şef Hurst’ü George R. Robertson hayatını kaybetti 

1980'lerin ünlü film serisi Polis Akademisi'nde Şef Hurst'ü oynayan George R. Robertson, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:35
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Polis Akademisi’nın yıldızı George R. Robertson yaşamını yitirdi

Polis Akademisi’nin Şef Hurst’ü George R. Robertson hayatını kaybetti 
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Bir döneme damga vuran Polis Akademisi serisinin altı filminde rol alan ve Şef Hurst’ü canlandıran George R. Robertson’ın ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu. Robertson’ın, Toronto’daki bir hastanede öldüğü ve mart ayının ikinci haftasında bir anma töreni yapılacağı bildirildi.

Ünlü komedi serisi 1984’te başladı ve sonraki on yılda yedi film çekildi.

Robertson, 1933’te Ontario, Brampton’da doğdu. Columbia Üniversitesi’nde işletme okuluna gitmeden önce okul günlerinde ödüllü bir atletti. Ölene kadar 61 yıl evli kaldığı eşi Adele ile yaşadı. İşletme alanında yüksek lisans derecesine sahip olmasına rağmen, önce tiyatroda sonra da filmlerde rol aldı.

Robertson, 1960’ların sonundan 1970’lere kadar Rosemary’s Baby, Airport ve Norma Rae gibi efsanevi filmlerde küçük roller aldı. 1980’lerin ortasında, Şef Hurst olarak en sevilen rolü aldı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, okullarda Şef Hurst kılığında konuşmalar dahil, insani yardım çalışmalarına kendini adadı. 1990 yılında, son Polis Akademisi filminde oynadıktan bir yıl sonra, Danny Kaye UNICEF Kanada Ödülü’ne layık görüldü.

2010’larda oyunculuğa devam etti ve yaşlanma sürecini konu alan 2017 National Geographic filmi Cradle To Grave’de son rolünü oynadı.

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