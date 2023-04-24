Bestelediği Cumhuriyet marşında Cumhuriyet kelimesi neden yoktu. Fazıl Say’dan yanıt gecikmedi

Serhan Bali, Fazıl Say’ın, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı için bestelediği marşı eleştirerek, “Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelenmiş bir marşta bir kere bile 'Türkiye', 'Cumhuriyet' sözcükleri geçmez mi?” demişti.

Bestelediği Cumhuriyet marşında Cumhuriyet kelimesi neden yoktu. Fazıl Say’dan yanıt gecikmedi

Editör: Bengü Zorlu

Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali, besteci ve piyanist Fazıl Say'ın dün yayınlanan '100. Yıl Marşı'nı sosyal medya hesabından eleştirmişti.

Serhan Bali’nin eleştirisi şu şekilde olmuştu:

Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelenmiş bir marşta bir kere bile 'Türkiye', 'Cumhuriyet' sözcükleri geçmez mi? Şiir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıldönümünü anlamlandırmaktan o kadar uzak ki. Beste de neticede ısmarlama olunca ortaya yapay bir iş çıkmış. Kusura bakılmasın.

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Serhan Bali tarafından eleştirilen Fazıl Say, sosyal medya hesabından kendisini böyle savundu:

100. Yıl Marşı’na gösterdiğiniz büyük ilgiye içtenlikle teşekkür ediyorum. Tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. İşin aslı, biz besteciler tohumlar ekeriz. Eserlerimiz tohumlardır; Zamanla, fidan olur, çiçek olur, ağaç olur, orman olur. Zamanla… Daha nice nice yüzyıllara. Şu sürekli tekrarlanan eleştiriye gelince; hatırlatmadır 'Türk’ ve ‘Türkiye’ kelimeleri resmi milli marşımız İstiklal Marşı’mızın okuduğumuz iki kıtasında da geçmemektedir.

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